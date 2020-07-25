「宜雄絢耀」生活機能完善，有美式賣場COSTCO入駐中壢「過嶺重劃區」。/圖由業者提供

中壢最搶手地段 結合COSTCO商城 北北桃一日生活圈

十分鐘到青埔，旁邊有COSTCO、附近還有中壢SOGO商圈，並且現在房價屬於低基期，入手即是買到房價起漲點！過嶺絕佳的地段吸引許多北北桃移居的自住客，目前中壢過嶺重劃區在網路上搜尋度爆表，「宜雄絢耀」的魅力，連恰恰彭政閔也以難抵擋。

「宜雄絢耀」坐擁機捷、高鐵、機場等交通建設，南來北往相當便捷。/圖由業者提供

中壢過嶺重劃區便捷的交通佔盡優勢，一日南來北往有高鐵桃園站、北北桃一日生活圈有A19桃園體育園區站，出國門有桃機，快速道路有台66、台61、國道1號、3號，四通八達的路網，打造快捷的行動力。

「宜雄絢耀」坐擁的地段在政府機構進駐加持後，具永久增值保值性，以過嶺重劃區重大建設而言，首推「中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心」，桃園市長鄭文燦在建設完工時，前來親自剪綵，強化過嶺的標竿地位，代表地段繁華潛力受到肯定。

「宜雄建設」 打造過嶺重劃區指標性歐風微城市

生活採買及休閒活動方面，過嶺重劃區在COSTCO進駐後，結合中壢SOGO、威尼斯影城及華泰名品城、八景島水族館、新光影城、全台最大IKEA等知名連鎖店，生活機能完整，「宜雄絢耀」在此擁有繁華與靜謐雙贏的優質環境、歐風帝標建築，造就短時間內，在過嶺地區熱銷的狂潮！。

過嶺重劃區規劃棋盤式整齊道路及舒適行人步道，「宜雄絢耀」有繁華與靜謐雙贏的優質環境。/圖由業者提供

整個過嶺重劃區佔地約466公頃，規劃棋盤式整齊道路、舒適行人步道，從第一期【天滙】至第八期【宜雄絢耀】，以歐風造鎮的理念，宜雄建設長期經營過嶺重劃區，打造宜居生活品質，優秀的施工品質，深受到住戶肯定，所以一路創造熱銷佳績，忠實購戶表示有換屋需求時，非「宜雄建設」推出的產品不可，熱銷度可見一斑。

「宜雄絢耀」基地闊達1800坪，擁有景觀第一排的遼闊視野，同時結合豐富的全齡化休閒公設。/圖由業者提供

「宜雄絢耀」新世代好宅 連恰恰彭政閔也強力推薦

「宜雄絢耀」基地闊達1800坪，擁有景觀第一排的遼闊視野，以歐風圓頂、崗石、浮雕，精心打造大器典範，擁有22層的不凡高度，放眼望去過嶺唯一的泳池莊園，感覺格外愜意，同時結合豐富的全齡化休閒公設，回家就是放鬆享受的開始。

在建築結構安全方面，特選榮獲國家專利的萬型雙柱SRC耐震鋼骨結構，強化建築安全保障，另外採用中空隔音樓板、當層排氣系統、簡二排二次排水工法、5+5mm雙層隔音膠合玻璃、雨水回收系統、德國BWT淨水系統、TOTO衛浴及櫻花廚具等，建材設備的選配上有著永續宅的用心，讓住戶享有珍稀的經典好宅。

接待會館：中壢區民族路六段88號、高鐵南路交叉口

貴賓專線：03-490-8883

(中時新聞網)