娛樂8點半》上半年亞洲舞王羅志祥（小豬）被周揚青發出千字分手文爆料情變內幕，用情不專的羅志祥因此被封上「時間管理大師」，另一位昔日「少女殺手」溫兆倫最近也久違現身，目前育有一女的他搖身變成好爸爸，但因幸福肥挨酸「像大媽」，而回顧溫兆倫過往豐富情史，有網友戲稱他可稱得上「時間管理始祖」。

現年55歲的溫兆倫屬於全方位藝人，然他早年其實是以歌手身分出道，1982年主持兒童節目正式進入演藝圈，後來他又被推薦當電台DJ，1986年轉換跑道當演員，接連以《城市故事》、《義不容情》、《我本善良》得到許多粉絲支持，鼎盛時期可謂頂尖一級男神。

溫兆倫古裝扮相也相當帥氣。（圖／中時資料照片）

外型帥氣的溫兆倫出道不久就迅速走紅，感情生活也備受外界關注，傳聞初戀女友是李麗蕊，拍攝《我本善良》結識台灣女星徐華鳳，同居3年後分手，之後又和何美婷傳假戲真做，分手後溫兆倫全力拚工作， 1989年這位黃金單身漢首度宣布死會，和小他12歲、馬來西亞華僑李美玲結婚，可惜這段婚姻僅維持了4年告終。

溫兆倫髮型多變。（圖／中時資料照片）

當時溫兆倫和李美玲互咬不忠，兩人還為財產問題對簿公堂，溫兆倫不久後認戀新歡陳梅馨，分手後溫兆倫向女方提告，追討14萬港幣，約50多萬台幣的分手費，溫兆倫後來勝訴，人氣卻因此下滑，1996年他遇到公司助理潘燕妮，後來在澳洲秘婚。

溫兆倫昔和霍建華演《千金百分百》。（圖／中時資料照片）

傳聞溫兆倫和潘燕妮當時為了養家合資炒房，結果失敗欠了許多債，潘燕妮無怨無悔幫忙還錢，卻也磨損了這段婚姻導致離婚。隨後溫兆倫又在拍攝《牛郎織女》邂逅郭羨妮，兩人一拍即合，港媒報導溫兆倫為討女方歡心，天天送上蘋果和菠蘿包，但兩人感情未獲得大眾祝福，雙雙被公司冷凍數年後黯然情變。

溫兆倫2013年和老婆趙庭結婚。（圖／翻攝自溫兆倫、趙庭Cacti微博）

溫兆倫恢復單身後，桃花傳聞仍不斷，2013年他遇到來自大陸、小他20歲的大陸女星演員趙庭，交往不久後就結婚，2年後生下女兒，溫兆倫笑說要將女兒取名為「溫柔美」，他也曝光自己閉眼、一臉陶醉抱著女兒的幸福照片，昔日情場浪子金盆洗手成為好爸爸。

徐華鳳當年被問到與溫兆倫的那段情，低調透露只是因為漸行漸遠而分手，也意有所指說希望能找到一個能包容她的男人，暗指情變與個性不合有關。而溫兆倫成家後，不僅性格大改，也從原本收入吃緊搖身變成身家上億的投資商，據知他近年投資大陸房地產和美容業都賺了不少，可說成功翻身開啟第二人生。

溫兆倫曬近照，整個人幸福肥不少。（圖／翻攝自溫兆倫微博）

去年溫兆倫被港媒報導帶著太太回香港買房產投資，而溫兆倫平時也常在微博曬恩愛，太太生日時曾寫下：「感恩溫太太與我風雨同路見證和共同粉碎多少的苦難！相愛是容易，相處是考驗，謝謝溫太太為我搭建了一個強大而堅固的港口，我只屬於妳的，我擁有的一切都只屬於妳的」。

溫兆倫為女兒槓上網友。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

年過半百的他，最近在抖音分享近照，可見他頭髮留長，髮際線退後不少，整張臉幸福肥發腫不少，讓人難和昔日少女殺手封號的他聯想，有人毒舌：「以為是個大媽」，他不以為然說：「沒事，這是我媽」，另有人在他和女兒合體出鏡的影片下留言：「舒淇的丫頭？」，溫兆倫卻發火說：「你滾開！沒禮貌的東西」，其他粉絲安撫說：「溫哥，人家開玩笑的」、「你誤會他了，他沒有惡意，他是想表達小寶貝長很像舒美人」。

(中時新聞網)