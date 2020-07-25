儘管大陸近幾周擴大採購美國農產品，但美國總統川普表示，現在首階段貿易協議對他來說，「已經不太重要」。港媒報導，貿易協議原是川普一大「政績亮點」，也是川普政府與北京維持交往的最後防線，如今雙方互關領事館、關係瀕臨崩盤，一旦貿易協議中止，兩國政府恐怕沒有共同語言。

外媒報導，川普周四（23日）在白宮簡報會上，又指責大陸是新冠肺炎疫情的禍首，並抱怨美國經濟因為疫情而停擺，他說，「跟當初達成貿易協議相比，現在貿易協議對我而言意義已經不大。」

川普表示，雖然昨天大陸購買玉米數量破紀錄，而且持續兩到三天大買玉米和大豆，但這些對他來說，已不太重要了。

美國農業部表示，截至7月16日當周，大陸採購美國玉米196.7萬噸，創單周最高購買量。而今年至7月中旬，大陸已購買610萬噸大豆。

美陸近期互關領事館、大打外交戰，雙方關係跌入谷底。香港經濟日報報導，美陸貿易協議原是川普任內「政績亮點」，也是川普政府與北京維持交往的最後防線，但川普周四直言，目前協議對他來說「意義不大了」，萬一貿易協議喊卡，兩國政府恐怕沒有共同語言。

(中時新聞網)