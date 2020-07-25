隨著越來越逼近蘋果（Apple）即將發表2020年新iPhone的時間點，持續有更多關於新機的消息曝光。根據網路爆料，蘋果今年在iPhone 12系列中的盒附配件有不少改變，很可能將附上史無前例的編織充電線，果粉應該會很有感！

爆料人之一的 @L0vetodream 今日稍早在Twitter分享（目前推文疑似已撤下），分享了白色與黑色的USB-C to Lightning充電線。值得注意的是，線材採用編織線材質，充電線也看來比先前盒附的充電線更粗一點，看來耐用性更好。不過在Lightning接頭以及USB-C接頭沒有加固，略微可惜。不過也因為這一點跟之前盒附的線材更像，很像蘋果以往的風格，更讓本次的爆料值得關注。

@L0vetodream分享全新Lightning線材的推文截圖，有望用於iPhone 12系列。（摘自陸媒）

另外值得注意的是，不僅出現了白色的Lightning充電線，還首度出現了黑色版本。爆料達人指出黑色的線材應該是蘋果為了尚未推出的iMac Pro所製造的。蘋果從未在IPhone或是iPad盒附配件中搭送編織線材，但是曾經針對提供過編織線材的Thunderbolt Pro線材，以及為Mac Pro、HomePod 搭配編織線材的Lightning充電線以及編織電源線。

綜合目前相關資訊，蘋果iPhone 12系列在包裝盒內將出現的變化還不少，其中包含可能不附充電器，來進一步降低手機價格以及減少電子垃圾；另外Lightning有線耳機也可能不再附送，以推動更多AirPods無線耳機的銷售。目前據了解iPhone 12系列包裝盒內仍有的配件就是Lightning充電線，而今年有機會改為編織線材質，耐用性可能比過往的材質更好。

目前針對蘋果到底會在何時發表IPhone 12系列的說法不一。最新的傳聞是指出蘋果會在10月發表手機，10月底先推出4G版本，11月再推出5G版本，跟往年的時程有不小差距。

(科技)