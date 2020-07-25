7月23日，環球銀行金融電信協會（SWIFT）發佈數據顯示，2020年6月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣升1名至第五位，占比為1.76%。

美元、歐元、英鎊依舊佔據全球支付體系的重要位置，市場市占分別為40.33%、34.10%、7.08%。人民幣支付金額環比總體增長14.15%，全球所有貨幣支付金額較前一月總體成長16.05%。

興業研究外匯商品分析師張峻滔表示，人民幣在國際市場的接受度正在上升，但整體來看，人民幣在國際支付市場參與的深度與廣度仍有提升空間。

在國際支付市場上穩步前行的同時，人民幣也愈加成為體現風險情緒的「晴雨表」和應對衝擊的「減震器」。

7月22日下午，因受消息面影響，人民幣對美元匯率一度短線走低逾400點，跌破「7」關卡，隨後迅速回穩，跌幅收窄，收復「7」關卡。此前，人民幣匯率自本月上旬重回「6」時代後，始終表現強勁。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示：「這說明人民幣匯率波動正成為應對內外部衝擊的『減震器』。」

市場對於人民幣的升值預期並未改變。「人民幣對美元匯率在短暫沖高至7.0上方後，大概率會重回上升通道。」招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽認為。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平說，當前大陸經濟基本面向好，而美國經濟與就業衰退較為嚴重，形成弱勢美元態勢。在這種情況下，預計下半年美元指數大概率處於跌勢，人民幣將適度小幅升值。

今年以來，美元指數走勢疲弱已久。截至7月23日19時，美元指數已經跌破95關卡，最低下探94.78。此前，美元指數已經連跌四日，距離3月份高點時跌幅已超過5%。

市場人士認為，人民幣匯率的強勢反映出人民幣資產在全球經濟重啟階段的相對價值，也將進一步推動人民幣國際化進程繼續加速。

管濤認為，人民幣國際化是一個水到渠成的漸進過程，人民幣當前正處於從外圍貨幣向次中心貨幣、從區域性國際化貨幣向全球性國際化貨幣、從支付結算貨幣向計價和投融資貨幣的邁進階段。

管濤說：「要在形成以國內大循環為主體、國內國際循環相互促進新發展格局的過程中，穩步推進人民幣國際化。」

(中時新聞網)