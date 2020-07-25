小傷口別輕忽，若造成壞死筋膜炎，有4成以上的病人會因併發敗血症休克甚至多重器官衰竭而死亡。

衛生福利部新營醫院外科陳秉澤表示，壞死性筋膜炎是一種嚴重但少見的感染，可以在任何人身上，尤其是60歲以上的老人，男性多於女性，有糖尿病、肥胖，或是過去有較多共病症者及有周邊血管疾病或酗酒者，都是有較高危險性的族群。

日前一名30歲男性因會陰部傷口快1個月未癒合，且傷口愈來愈大，由台南市東山衛生所醫師轉診到新營醫院，經陳秉澤診視為會陰部壞死性筋膜炎合併敗血症，緊急收治病人住院，並讓病人接受清創手術及腸造口手術，病人狀況才漸趨穩定。

陳秉澤表示，壞死性筋膜炎通常是由不等程度地的外在傷口、或是小感染所引起，早期也許只是一點點紅腫熱痛，外觀不容易和蜂窩組織炎來做區別，往往容易被病人輕忽，傷口如果用抗生素、熱敷、抬高患肢等方法都沒有比較好，建議應該持續來醫院由醫師持續診治。

壞死筋膜炎病程進展快速，2、3天或半天就會從紅紅的疹變成一片灰白死肉色，如果沒有接受治療，可能4、5天後，因為供給血液的皮下血管壞死，進而造成表皮及皮膚下的軟組織發生廣泛且嚴重的壞死，甚至產生產氣性壞疽。

陳秉澤說，病人此時若無接受適當的外科手術治療，有4成以上的病人會因併發敗血症休克甚至多重器官衰竭而死亡。陳秉澤也提醒民眾，小傷口莫輕忽，尤其是有較多共病症者及有周邊血管疾病者，都要特別小心。

(中時 )