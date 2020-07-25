金塊先前在首場熱身賽排出讓外界震驚的「死亡五大」先發陣容，造就這個超級高大陣容的幕後原因終於曝光！《CBS SPORTS》引用轉播金塊的電視主播「開玩笑」說法，金塊當家射手穆雷突然宣告缺陣的主因，是他最近打太多高爾夫。

不管這個爆料是否開玩笑，明明身體健康，也在奧蘭多隔離賽區的穆雷，前役卻突然休兵，導致金塊總教練麥克馬龍在幾乎沒有後場球員可用的窘境下，啟用約基奇、葛蘭特、波爾波爾、米爾沙普與普朗里的身高全超過兩米球員先發。

畢竟穆雷本季場均18.8分、4.8助攻與3.9籃板，幾乎是金塊不動後場先發，麥克馬龍卻沒解釋過為何要在首場熱身賽就讓他休息的原因，難免給人打太多高爾夫太累的負面聯想，這也不是他首次闖禍，他曾把自己跟女友不雅影片上傳。

穆雷最近更放話，「我知道我們可以奪冠，自從重建以來，我們一直證明我們是最好球隊之一。我們去年季後賽次輪不該輸給拓荒者，主因仍在經驗不足，但當我們處於最佳狀態，沒有球隊能在季後賽擊敗我們。」看來他只會出張嘴罷了。

(中時 )