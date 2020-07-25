通靈大師江嘉葉提醒林志玲一定要把握明年機會。

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲在兩岸人氣火紅，自去年6月6號嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，孕事備受關注，45歲的她每回現身總是被外界緊盯著肚皮，壓力不小。對此，通靈大師江嘉葉更語出驚人地說，其實志玲姐姐其實去年是有子女運的，不過沒懷上沒關係，因為她明年子女宮不錯，喊話志玲姐姐一定要抓緊機會！

江嘉葉以通靈觀林志玲運勢，一看有點傻眼，因為志玲姐姐去年是有子女運，子女宮發亮應有寶寶降臨，但不知為何卻讓大家失望了，更稱林志玲無法順利得子，也是一般命理師所困惑的，因為林志玲子女宮位雖然不是很完美，但不是沒有子嗣。

江嘉葉還透露，林志玲今年子女運不強，懷孕機會低，但明年子女宮可是不錯的，提醒志玲姐姐一定要抓住機會，運用各種方法受孕，建議求助醫學外，也別忘了神佛恩賜，「俗語說盡人事聽天意，天意就是神佛的恩賜，一定要虔誠叩拜祈求，供養和發大願，多祈求幾次，感動神佛就會賜予子嗣，今年就可開始求神佛，明年得子得女的機會就大。」

江嘉葉更稱，若志玲姐姐沒把握好機會，後年2022年之後子女宮較弱，要受孕就難多了。外傳林志玲早在2014年就未雨綢繆，至台大醫院凍卵9顆，去年更被週刊拍到她現身台大兒童醫院，疑似為了人工生殖做準備。

(中時新聞網)