李麗珍與女兒相依為命。(取自李麗珍IG)

李麗珍女兒近日更新與友人下午茶照，氣質清純又甜美。(取自李麗珍女兒IG)

香港女星李麗珍剛出道時外型甜美，總是演出青春少女角色，後來為了尋求突破，不惜脫衣解扣，下海演出《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》等三級片，從此奠定她性感女神的地位。而她與前夫許願所生的22歲女兒許倚榕，近日難得在社群網站更新近況，一張漂亮臉蛋完美復刻媽媽李麗珍。

李麗珍外型亮眼，情史也精彩，曾與林利(舊藝名：林立洋)、錢嘉樂等男星相戀，1996年嫁給音樂人許願，又被港媒稱之「美女野獸配」，後來這對婚姻僅維持4年就宣告破局，女兒許倚榕監護權歸李麗珍所有。

後來李麗珍戀上了有浪子詞人之稱的潘源良，兩人愛情長跑10年，歷經4度分合，只是最後這段戀情隨著對方一聲不響地跑去國外結婚，黯然畫下句點。不過她情史最轟動的，莫過於2004年與髮型師馬桂燦（Jacky Ma）夫婦的3角戀。

馬桂燦妻子甚至出書大爆3人瘋狂荒唐史，指李麗珍曾與老公1個月內瘋狂做愛高達52次，老公還為李麗珍修剪恥毛，雖然李麗珍堅決否認，醜聞仍徹底重傷其形象。

雖然李麗珍情路坎坷，但慶幸她還有個相依為命多年的寶貝女兒許倚榕。許倚榕日前更難得更新社群網站，曝光自己近況，與朋友喝下午茶的她，漂亮臉蛋越來越有當年媽媽的風采。而李麗珍上個月也在社群網站PO出一張人在台灣迪化街的照片，直呼希望能快點旅行，日子過得相當怡然自得。

(中時新聞網)