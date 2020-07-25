威力彩頭獎連槓47期，頭獎金額從原本25億一下飆至31億，創下史上最高金額，但究竟到底為何連槓47期，要怎麼簽才能中頭獎？對此有PTT網友詢問「買威力彩是不是有技巧的？」，沒想到鄉民回覆全都讓網友笑翻。

一名網友在上上期威力彩開獎前，於PTT八卦版詢問「買威力彩是不是有技巧的？」，他表示號碼這麼多，長期統計下來應該有脈絡可循才對，希望有專業分析師分享心得，更透露自己買了兩張，最後表示「我是公務員」。

鄉民看到後紛紛笑回：「技巧就是你是公務員」、「公務員」、「你是公務員先贏一半了」、「公務員才會中，你已經先贏50%了」、「首先，你要先考上公務員」、「不然你以為公務員為何怎麼多人考」、「公務員加成，穩了！」。

事實上，過往曾有網友統計，查閱頭獎新聞時，發現中獎者幾乎都是公務員，引發熱議，但也有人表示，其實是台彩為了保護當事人，才會對外一律統一稱是公務員中獎。

(中時新聞網)