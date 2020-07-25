美軍連自7月初以來連續派遣電子偵察機與戰管監控機飛入南海，並抵近廣東進行偵察。昨日（23日）更在一日之內2次派遣4種機型共5架次的偵察機進入南海在廣東附近偵察，讓7月初以來美軍對廣東及附近海域偵察次數高達10次。在如此頻繁的電子偵察動作下，解放軍終於祭出反制措施，宣佈在7月25日至8月2日分兩階段在廣東外海進行空軍實彈打靶演習，其針對性極為強烈。美軍偵察行動是否因此暫停以避開演習，將是近日外界觀察重點。

據北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計畫」於微博發佈消息稱，7月23日一架美軍P-3C反潛巡邏機從口灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返。當天夜間20時至21時，美國空軍的一架RC-135W偵察機和一架P-8A反潛巡邏機再從台灣南部海域進入南海，向著廣東省方向向西飛行，同時還有4架美國空軍KC-135R空中加油機出現在西太平洋海域，其中2架進入南海上空。

據該微博早先發布的消息稱，美軍從7月6日雷根號和尼米茲號航母戰片鬥群在南海開展了一次雙航母演訓時，便開始密集對廣東外海的南海進行抵近電子偵察。包括：7月7日RC-135戰略偵察機；7月8日EP-3E白羊座電子偵察機；7月13、15、17、21日連續派出E-8C聯合星戰管監控機；7月22日P-8A海上巡邏機航經南海與RC-12X偵察機在黃海偵察；7月23日派出5架次、4個機型(P-3C, RC-135,P-8AKC-135R)的軍機3次進入南海與西太平洋海域。其中還不包括2次的導彈驅逐艦在南海的航行活動。

對於美軍機頻繁現身南海，《多維新聞》引述大陸軍事專家認為，美國發佈南海新政以及在南海的軍事行動再次強化了對大陸進行打壓的態勢，美國現在對大陸的遏制已經達到無以復加的地步，使得南海局勢更為緊張。而對於美國艦機持續抵近偵察，大陸解放軍必然會採取相應方式應對，雙方擦槍走火的可能性增加。

值得關注的是，24日解放軍發布「封海公告」，聲稱「部隊計畫近期在雷州半島以西海域組織實彈打靶」，時間為7月25日—7月27日、7月28日—8月2日，兩場演習期間的火力覆蓋海域，還稱「此次打靶覆蓋範圍廣，彈藥威力大，切勿擅自出海」。

這次演習不同於先前在西沙舉行的三軍協同作戰，僅僅是空軍進行的打靶活動，屬於火力展示。雖然雷州半島以西海域與美國頻繁現身的半島以東的域海有一定距離，但卻就是對近期美方在南海連續部署電子偵察機抵近廣東所做出的強力警告，同時也是大陸對內宣示將強勢嚇阻美方在沿海進行軍機偵察的決心。

(中時新聞網)