糊塗老哥沒檢查口袋，三倍券慘遭洗衣機攪成爛泥。(圖／爆怨公社)

一名糊塗男網友好不容易領到三倍券，卻放在口袋忘了拿出來，就這樣丟下洗衣機，等到發現後已經來不及，三倍券被洗衣機攪成一灘爛泥，回天乏術。當事人妹妹為此PO網求救，直問還有沒有辦法補救，對此經濟部回應了。

日前女網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示自己的糊塗哥哥洗衣服，忘記檢查口袋，結果放在裡面的三倍券變成一堆碎屑，讓家人哭笑不得，發文求救「還有沒有辦法補救」，網友紛紛表示「沒救了」、「請節哀」。不過實際查詢發現，似乎還有辦法補救，那就是打1988專線。

根據《周刊王》報導，實際洽詢1988後，客服表示，可先將毀損的三倍券拍照，接著上網連至經濟部紓困專區，選擇「補資金」後，下拉網頁至「製造業及其技術服務業、內需型服務業」欄目，六個項目任選一個點入，接著按下左上角的1988 LOGO，進入後再點選網頁左邊的「線上客服」、再選擇「轉接專人」便能求助。

到經濟部紓困網頁，選擇「補資金」後，下拉網頁至「製造業及其技術服務業、內需型服務業」欄目，六個項目任選一個點入 (圖／經濟部紓困專區)

接著按下左上角的1988 LOGO，進入後再點選網頁左邊的「線上客服」、再選擇「轉接專人」便能求助。(圖／經濟部紓困專區)

(中時新聞網)