中職31年下半季首場樂天猿與富邦悍將之戰，兩隊呈現拉鋸戰，比數難以拉大，比數一度打成7比7，甚至延長到第12局，富邦于森旭打出生涯第2支「再見安打」，富邦8比7氣走樂天，結束耗時5小時07分的比賽，富邦拿到下半季首勝。

富邦派出洋投羅力先發，投了5.2局被打9安打失5分，羅力也達成了生涯1200投球局數的紀錄，後援投手林羿豪、陳鴻文各丟1分。樂天的先發洋投霸能更慘，投了7局被打13安打、丟掉7分，因而比賽陷入僵局。

富邦在2局下展開得分攻勢，下半季強勢回歸的林哲瑄率先揮出安打打下第1分，帶動全隊的攻擊士氣，富邦單局狂下6分，以6比0領先樂天。

樂天也不是吃素的！3局上開始反撲，林承飛、詹智堯與廖健富安打建功，樂天拿下2分；4局上，樂天再靠朱育賢、林承飛各1發陽春炮，再得2分；5局上再搶回1分，樂天追成5比6。

5局下，富邦高國輝敲出左外野全壘打，帶有1打點，樂天也在7局上，靠著廖健富、陳俊秀安打，追回1分，比數形成6比7，樂天落後1分。

樂天在9局上把落後分數追回來，富邦救援投手陳鴻文投成一、三壘有人，樂天朱育賢補上安打，樂天得分，兩隊打成7比7。比賽延到12局下，猿隊投手朱俊祥讓富邦于森旭打出再見二壘安打，這是中職第400支，富邦攻下致勝分。

(中時 )