高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁涉及論文抄襲，宣布放棄碩士學位，此事件也引來一些網友狂酸。讓人吃驚的是，中華民國星相學會副理事長小孟老師用塔羅牌預測，李眉蓁竟會因為此次選舉運勢看漲，2022年有機會東山再起。

李眉蓁身陷論文風暴，據三立新聞網報導，小孟老師幫李眉蓁抽到的塔羅牌「寶劍十逆位」，代表的是「死而復生」。他認為，目前李眉蓁狀況雖然欠佳，高雄市長補選會失足落馬，但她反而會因此次選舉聲名大噪，變成國民黨未來的新星。

小孟老師表示，李眉蓁是牡羊座，目前火星入本命牡羊座，應該是勢如破竹、聲勢看漲格局，可惜宮祿宮木星逆行滑入名譽聲望宮，且要一路滑到9月中，聲望才會恢復。

小孟老師也建議，李眉蓁的官祿宮恰巧為魔羯座駐守，陳其邁也是魔羯座，國民黨要趕快派出魔羯座的蔣萬安出來站台。李蔣合體，會吸收更多原來屬於陳其邁的婦女票。李眉蓁深蹲南部，2022年有機會東山再起。未來甚至可望成為國民黨第二位有超高粉絲群的政治人物。小孟老師也建議，從牌來看，李眉蓁目前思慮欠佳，回應問題要格外謹慎，不能有情緒上來，只要如此做必定能獲得大眾同情，進而扭轉危機。

(中時新聞網)