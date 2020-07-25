富邦悍將林哲瑄5局下被觸身球擊中，保送上壘。（郭吉銓攝）

于森旭（見圖）敲出再見二壘安打，富邦悍將隊延長12局擊敗樂天桃猿隊。（郭吉銓攝）

于森旭（見圖）敲出再見二壘安打，富邦悍將隊延長12局擊敗樂天桃猿隊。（郭吉銓攝）

于森旭(左二)敲出再見二壘安打，富邦悍將隊延長12局擊敗樂天桃猿隊，隊友朝他潑水慶祝。（郭吉銓攝）

于森旭（左二）敲出再見二壘安打，富邦悍將隊延長12局擊敗樂天桃猿隊。（郭吉銓攝）

富邦悍將于森旭敲出再見二壘安打，延長12局擊敗樂天桃猿隊，賽後隊友朝他潑水慶祝，並獲選當日MVP。

(中時 )