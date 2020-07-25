【1】土耳其F-35戰機正式掰掰！將改裝成美國版本

生產F-35聯合打擊戰機的洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，獲得了8.6億美元的改裝合同，將為美國空軍生產14架F-35A，之所以稱為改裝，是因為其中8架是原本要交付給土耳其的，現在將改為美國空軍適用的版本，這就意味著土耳其正式失去F-35戰機。

土耳其與美國的F-35交易爭議，源自於土耳其執意購買俄俄羅斯S-400防空系統，美國與北約擔心，要是土耳其引進S-400後，俄羅斯必然會知曉F-35的匿蹤效果與電子參數，因此不斷力勸土耳其中止交易，但是土耳其沒有同意，使得美國片面停止交付F-35給土耳其。

【2】打群架！美隱形驅逐艦合體可發射120反艦飛彈成艦隊殺手

美國海軍採購官貝爾斯坎珀（Ryan Belscamper）在美國海軍學院（U.S. Naval Institute）出版的《會刊》（Proceedings）中提議，把朱瓦特級驅逐艦集中起來，讓它們集體行動。他認為，這些隱形驅逐艦合體，將能對敵艦發動毀滅性的彈雨式打擊。

他建議，朱瓦特級驅逐艦所裝備的80枚飛彈中，有半數該是反艦飛彈。而它們目前所能裝備的，除了「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈外，還有標準6型（SM-6）長程反艦飛彈。此外，美國海軍也正在研發能供朱瓦特使用的新型長程反艦飛彈。

【3】敘利亞軍方捕獲美軍「黑黃蜂」間諜無人機

月19日在社交網路上，傳出敘利亞軍捕獲小型無人機的照片，2位敘利亞軍人，手上拿著一台超小尺寸的直升機。據說照片是在敘利亞東北部哈塞克省(Hasakah)塔爾塔米爾鎮(Tal Tamr)發現的，該省北部與土耳其接壤，南部與伊拉克接壤。

這個小型直升機，很明顯是FLIR 系統公司(FLIR Systems)在2013年推出的「黑黃蜂」無人機，目前已出第3代，並且在去年得到美國、英國、澳洲等國家的採用。

【4】美國海軍獲得「新神盾」 SPY-6相陣列雷達

雷神公司飛彈防務部門總裁偉斯‧克雷默（Wes Kremer）說：「 SPY-6是具有革命性進步的雷達，具有難以置信的遠程探查距離和敏銳度，能夠同時追蹤彈道飛彈、水面作戰，和防空任務，並且能對抗電子攻擊干擾環境。」

不過美國海軍仍希望，雷神能夠推出功率較小，但效能比SPY-1較好的縮小比例版SPY-6，來為升級舊一點的伯克級。

同時，以芬肯特里(Fincantieri)為藍本所建造的未來巡防艦FFG-X，也會安裝簡化版SPY-6。

【5】怎麼回事？美軍胡德堡基地今年已有7士兵死亡

德州胡德堡基地(Fort Hood)新聞部公佈了7月17日在史提爾豪斯湖(Stillhouse lake)附近發現的死亡士名名字，他是梅喬‧莫爾塔(Mejhor Morta)，今年26歲的，來自佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola)。 莫爾塔是今年到目前為止，胡德堡基地的第7名死亡士兵。

(中時新聞網)