邱凱偉（Darren）、林艾璇（大元）主演《羅雀高飛》將於31日上檔，首集兩人騎腳踏車摔進泥潭裡的戲，通常劇中都是男人騎腳踏車載曖昧對象，沒想到卻是大元騎腳踏車載邱凱偉，因為路面崎嶇不小心意外摔車，兩人滾下山坡跌進泥潭，邱凱偉情急之下一把抓住大元，沒想到卻意外襲胸大元。

邱凱偉笑說，通常都是他騎車載女生，這次第一次被女生載感覺很特別，但也很心疼大元一個瘦弱的小女生，再加上他們騎乘在崎嶇的產業道路上，更加吃力。大元看到劇本，一直叫邱凱偉「少吃點」。導演為求真實感，拍攝時都來真的，邱凱偉也先禮貌性跟大元打過招呼，還提醒大元要不要先墊個東西比較安全，表現100分的紳士風度，至於襲胸，大元也大方表示「不會尷尬」，因為拍攝蠻長一段時間的，彼此已經建立的信任感，大元更開玩笑說「他應該也把我當男生看吧！」

拍攝騎車、襲胸戲還算簡單，當天重頭戲是拍攝兩人從山坡上滾進泥潭裡，邱凱偉笑說早在拍攝前就知道跌泥潭不可能輕易下課，由於已經做足了心理準備，所以也就沒多想，拍攝時要從將近45度的山坡往下滾至地面工作人員辛苦挖掘的泥潭，兩人為求真實感只能全身濕透、髒透、當泥人，邱凱偉笑說一直到了清洗內衣褲時才發現有多難清洗。

那場戲是大元先拍，一聽到action立馬從山上滾下來，邱凱偉表示非常敬佩她的敬業態度，即使已經傷痕累累還很拚。大元則笑說覺得這次拍攝經驗有趣又新鮮，因為除了拍戲外應該沒有機會在泥濘中打滾，笑稱自己不是怕髒和怕蟲的女生，反而當作在玩樂一樣滾完了。以前偶像劇中男女主角通常是浪漫摔在床上，這次拍攝台灣好戲卻是要跌進泥潭，兩人一點都不委屈。

《羅雀高飛》大元騎腳踏車載Darren。（三立提供）

《羅雀高飛》首集將播出Darren、大元騎腳踏車摔進泥潭裡的戲。（三立提供）

大元為戲滾泥濘，笑稱自己不怕髒和蟲。（三立提供）

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