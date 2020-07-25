演員邱琦雯戲齡超過20年，去年將事業觸及時裝圈，日前有位粉絲網購22件她所設計的聯名服飾送給親友，消費金額逾6萬。她本人透過經紀公司得知後反問：「他花那麼多錢幹嘛？」不捨粉絲傷荷包。粉絲向經紀公司表示，無論戲劇或服飾作品他總會支持，讓邱琦雯聽聞後倍感窩心。

邱琦雯下工後經常半夜不睡覺，Google饕客餐廳解嘴饞，今年5月抽空到醫院例行健檢，意外檢測出脂肪肝及肝指數偏高，幸虧發現得早，醫師告誡她需調理身體，連同飲食都須留意，否則日後肯定影響作息。為健康考量她減少許多飯局應酬，邱琦雯苦喊：「應酬整桌都是美食佳餚，我去也不能吃，這樣超想死。」若應酬是難熬的，她說：「我寧可窩在家吃黃瓜」。

為了專心養身日後才能安心演戲，她徹底改變飲食，家中下廚少吃肉類、不吃澱粉只吃蔬菜，她笑笑：「還好以前當過模特兒，這點慾望還能駕馭。」不過邱琦雯說自己嗜糖如命，在健檢之前一天至少要喝2杯「全糖」奶茶，為健康她只好狠心戒掉手搖飲，她坦言戒糖對她來說很不簡單，初期會令她焦慮，她描述：「戒糖感覺很像有的人手機沒電會很焦躁」。

疫情關係，邱琦雯今年夏季暫沒安排出國旅遊，不過正考慮國內跨縣市之旅，現在正值暑假期間，她推崇花東一帶地區，她說道：「現在有安心旅遊補助、振興券啊，如果是女生穿我設計的衣服帶孩子去玩剛好。」她沾沾自喜表示這次的夏季聯名款都是清爽色系，她得意作品笑說：「穿起來還會顯瘦」。

邱琦雯保養得宜培養出不少死忠粉絲。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯健檢前一天至少喝兩杯奶茶。（艾迪昇傳播提供）

(中時 )