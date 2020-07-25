外出帶把傘！對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(25)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。西半部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。此外，今日氣象局對全台10縣市發出周六高溫資訊，外出需做好防曬工作。

今、明兩天台灣各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨，晚起至明日澎湖地區亦有局部短暫陣雨。

今日東南部地區有局部焚風發生的機率，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請注意。

此外，昨日台北今天創下設站124年來最高溫紀錄39.7度。氣象局也對全台10縣市發出周六高溫資訊，其中有9縣市亮「橘燈」、1縣市「黃燈」，高溫資訊有效時間至今天下午5點，提醒民眾特別注意。

(中時新聞網)