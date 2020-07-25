公主不一定都好命，但公主可以努力讓自己好命。

不需要白馬王子當靠山，公主賺得夠用、活得精采，

回到自己的城堡、門一關，煮飯、打掃、吸貓、擺爛，

郭雪芙的「公主命」，比平凡人還寫實。

「我覺得大家在這圈子（演藝圈）的工作狀態都會是比較快的，妳沒有辦法有喘息的空間，可是其實我很喜歡做什麼事情都很慢、我不喜歡快，大家就是會催啊！一定要妳好像一天就要完成十件事情，這樣才充實，就覺得好疲憊喔！我一天能完成一、兩樣好好做，我就覺得很滿足了，所以就會覺得時間永遠不太夠用、每天時間都過得很快，可是之前工作變成一天妳要做好幾件事情，有時候已經有點像是行屍走肉。」

從二○○八年出道之後，郭雪芙紅的速度頗快，而且電視、電影、發片、組團樣樣來，不只要做好自己的事，還要面對不少工作以外的事，像是跟誰誰誰不合、又跟誰誰誰鬧緋聞之類的。公主沒那麼好命翹腳等人服侍就好，心臟要夠強（身體也要夠健康），才能在演藝圈好好待著。累積久了，身心真是夠累的，即便看起來光鮮亮麗，但可能她只想卸妝、關手機、躺上床睡到自然醒。

「我有時候壓力滿大的，應該是說我滿情緒化的，可能開心的時候非常開心、不開心的時候就是很不開心。我覺得自己很好笑地方是，有時候可能會常常把自己想成一個太可憐的狀態，例如『我為什麼這麼晚要走在這個路上？為什麼今天沒有吃到這個東西？』我覺得自己好可憐，我就可以哭了……，類似這種雞毛蒜皮的小事，很白痴、開關很弱，但就是發洩的一種，沒有任何原因，就是可能自己稍微任性一下。」

宅公主 郭雪芙

生日：1988年6月30日

戲劇作品：

2011年《真愛找麻煩》

2012年《螺絲小姐要出嫁》

2013年《就是要你愛上我》

2014年《喜歡一個人》

2019年《我們不能是朋友》

2020年《因為我喜歡你》

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(中時新聞網)