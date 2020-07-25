也許是從小生長背景的緣故，郭雪芙個性獨立，獨立到寧可自己哭、也不太會把情緒表現給旁人看，臉臭臭的、話少少的，不遷怒是公主的溫柔（但極有可能又被解讀成耍大牌之類的），只有最親近的人，才能深刻體驗到郭雪芙的情緒波動。

之前妹妹與郭雪芙同住，看到收工回家的她因為地板髒，即使累得半死，還是要掃地，然後自己覺得很辛苦，竟然就流眼淚，但因為對方是妹妹，對她沒有什麼同情心可言。這陣子哥哥北上一起生活，可以為了果皮廚餘不要丟垃圾桶、不然會長小黑蟲，這麼雞毛蒜皮的小事讓郭雪芙渾身散發「不開心」的氣場，哥哥問：「妳為什麼那麼愛生氣？」郭雪芙回他：「有嗎？我只是比較激動而已。」這其實跟「我們家的貓不胖，牠只是骨架大」差不多意思，公主的地雷不要踩，閃遠點就好。

算算郭雪芙入行十多年，撐過了那段忙到身心俱疲的日子，今年緩下腳步放鬆過，與朋友一起開了YouTube頻道拍影片分享生活，因為她堅持「我不想要有工作的感覺」，所以拍得很隨興，加上代言廣告……，雖然曝光率還是高，但自己的時間多了，空下來的時間要幹嘛？答案是「做家事」。

「我在家裡其實也滿忙的，做家事好累喔！我就很好奇自己工作的那一段時間，回家的次數也比較少，為什麼都沒有看到這些事情？可是反而我在家裡、時間一多的時候，發現好多東西都要整理，但是也沒有辦法不做。」

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(中時新聞網)