都說不是所有公主都好命，郭雪芙比較偏灰姑娘那類型，聽她說來像是抱怨文，但其實內藏著找到自己生活的輕鬆，以前真的被累到、也傷到，簡單的日常其實很不尋常。

「因為我覺得這個（演藝圈）工作、還有生活，本來就是滿困難的，如果不豁達一點，妳可能會把自己困在一個圈圈裡，每天都很不開心。我經歷過，所以我知道，可能因為工作的關係，有很多感到不開心的事情，因為妳在那個狀態下，沒辦法有很豁達的正面想法，妳就會困在那裡，對身心靈會很不健康，重點是沒有人知道，只有妳自己知道。」

所以不管外面如何，不好的新聞、不好的事情，郭雪芙都選擇不看，該負責的只有自己的人生，都那麼辛苦了，幹嘛還要陷入把自己逼到絕境的念頭裡？「我會希望我自己豁達一點，人生也就這麼一次，妳要為這個事情不開心到什麼時候？」

「其實我還滿容易不開心的，所以我會想辦法告訴自己、自己跟自己的對話，就是要提醒自己，不管人家說什麼，或者是妳看到什麼不開心的事物，不要被它給影響。我很容易會想到未來，就是妳都老了，妳還苛求什麼？妳不就是要在老了、死掉之前，好好地開心過妳的人生嗎？現在每天起床看到我家的貓就好開心，因為以前可能每天都要工作，現在腳步放比較慢，工作兩、三天，（告訴自己）沒關係再辛苦一天，明天可以休息，就可以開心了。」

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(中時新聞網)