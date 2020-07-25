郭雪芙與汪東城合作的新戲《因為我喜歡你》暑假後要上檔，她的角色不只單純談戀愛，比之前挑戰更大的是要當跆拳道高手，動作戲比感情戲還勞心勞力，連妝也幾乎沒上。

這幾年來，郭雪芙改變的不只有戲路，也愈發流露淡然與自在，人生不會看得太遠，想做的事情一件一件完成打勾，本來想去日本石垣島放風，但遇上新冠肺炎疫情打亂規劃，在一圓出國夢前，先好好地把家裡打掃好就好，城堡乾淨、心也乾淨。

「有種工作叫做『House Set』（幫人看家），國外有很多可能他們（屋主）要出國去玩，家裡貓、狗需要人家照顧的時候，就會問說有沒有人可以幫忙看家，類似這樣的工作，我一直很想要去做做看。我覺得我可能最終的夢想，就是到世界各個地方去看看，我在家其實不太喜歡往外跑，可是如果妳說要去看別的國家的風景或是什麼，我會想要去，或許可以定居在國外也不錯。」

「我感覺好像到了一個年紀，就覺得一直工作、不知道什麼時候會走，覺得應該要出去走走看看，在活著的時候多看一些人事物，而不是只忙著工作賺錢，我有一種與大家非常不一樣的地方，就是我覺得為什麼要工作？為什麼要賺錢？我覺得為這個問題活在這世上好煩喔！可是妳必須要工作賺錢才會有錢，才可以出去往外跑，這就是一個很根本的生活問題。」

可能公主還沒有到家財萬貫的程度，但擁有的生活條件與品質，已經可以讓她踏出城堡、體驗很多天馬行空的願望，公主不靠別人，就讓自己的命很好。

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(中時新聞網)