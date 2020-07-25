小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】肉搜拷貝貓 台大中山最熱門

全台瘋查論文，「臺灣博碩士論文知識加值系統」24日起特地開放無上限查詢，眾多中山大學畢業政治人物不分藍綠，包括前國民黨副主席林益世、前高市副市長洪東煒、前高市長韓國瑜愛將曹桓榮及多名現任立委及議員，都成為檢視對象。

【2】中科院染毒 技術員宿舍種大麻

我國最機敏的軍方研究機構中山科學研究院，竟遭毒品入侵。中科院謝姓技術員在寢室種植大麻，舍監因謝房間用電異常，派員抽查寢務驚見13株活體大麻，22日通報桃園憲兵隊與龍潭警分局鑑識小組到場調查，訊後依《毒品危害防制條例》罪嫌移送，檢方複訊謝，向桃園地院聲押獲准。

【3】英開放港民居留權 陸考慮不認BNO

針對《香港國安法》生效，英國政府22日宣布，自明年1月起，持有英國國民海外護照（BNO）的港人明年1月可申請赴英國居住、工作5年，之後可申請居留權，接著申請公民身分。對此，大陸外交部表示，將考慮不承認BNO為有效旅行證件。

【4】機車首購減稅 財部鬆口可討論

機車業者建議，首購族應比照汰舊換新優惠，機車減免4000元、汽車5萬元貨物稅。財政部常務次長李慶華昨召開記者會回應，首購優惠可一併討論，但認定資格必須明確，目前財政部修法方向仍傾向既有汰舊換新優惠延長5年。

【5】李宗盛攜96歲媽 動土年華大樓

「音樂教父」李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，近年來把媽媽對他的愛，轉化成為對門諾東部弱勢長輩的愛，之前把媽媽留給他、位於北投的老屋賣掉，售出款項做為長照整合服務及人才培育中心「年華大樓」建置專款，日前舉行動土典禮，李宗盛陪著高齡96歲的媽媽，低調到花蓮出席動土典禮，現場溫馨感人。

(中時新聞網)