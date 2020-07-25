據路透社報導，隨著美方要求陸駐休士頓領事館於24日閉門期限已到，一群見似為美國官員正在強開大門，美國務院外交安全局制服人員也在館前執行維安。目擊者也指出，陸領事館人員在當地時間下午4點前已離開該館，隨後美方人員才進入。
雖然陸駐休士頓領事館總領事蔡偉先前指出不會閉館，「就來看看會發生什麼事」，但在美方人員強行進入前，館內所有工作人員皆已撤離，領使館匾額與國旗皆已撤下。
(中時新聞網)
據路透社報導，隨著美方要求陸駐休士頓領事館於24日閉門期限已到，一群見似為美國官員正在強開大門，美國務院外交安全局制服人員也在館前執行維安。目擊者也指出，陸領事館人員在當地時間下午4點前已離開該館，隨後美方人員才進入。
雖然陸駐休士頓領事館總領事蔡偉先前指出不會閉館，「就來看看會發生什麼事」，但在美方人員強行進入前，館內所有工作人員皆已撤離，領使館匾額與國旗皆已撤下。
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