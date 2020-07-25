【1】兩岸難解封 台商掀返陸潮

4月8日武漢解封後，滯留台灣的台商原本樂觀期待返回大陸復工的時間近了，但6月11日北京再度爆發疫情，打破了大家的希望；許多台商老闆只能「認命」返陸接受14天的集中隔離後，重返工作崗位。

【2】線上搭線下 兩岸交流新模式

疫情反覆，大陸涉台人士透露，至今年底可能大型涉台交流，都會採取線上線下相結合的方式，甫落幕的「中山論壇」將成主要範例。與會陸學者表示，每個城市開視訊會議的技術條件都不同，難以統一。視訊會議無法取代真實交流，因為在視訊會議上，大家只談論嚴肅話題或結論性觀點，而面對面交流卻可嘮嘮家常，有時非政治性話題，才是促進交流的關鍵。

【3】簡化兩岸檢疫 陸擬9月出招

兩岸要開啟綠色商務通道，如何互認核酸檢測成重要指標，在大陸有關涉台單位與全國台企聯推動下，目前研擬兩種方案，一是大陸於9月單方面宣布採認台灣醫院的檢測、入境後再檢測，即可縮短隔離時間；二是前副總統蕭萬長擬於9月前後將赴大陸，順道替台商請命，大陸再順勢發布有關綠色通道方案。

【4】陸上半年GDP 14省市負轉正

截至21日，大陸已有25個省市先後公布今年上半年的經濟數據，其中，有14個省市的GDP是正成長，但成長幅度只在0.5%至1.5%之間，同時，仍有11個省市上半年是負成長；顯示，大陸整體經濟雖從第2季開始回溫，但整體經濟情勢仍然欠佳。

【5】備戰美2輪QE 陸存金融彈藥

美國今年第二輪「量化寬鬆」即將在8月實施，近兆美元「貨幣洪水」將再次席捲全球，尤其是針對大陸。有觀點指出，一場以「金融為主、軍事為輔」的「新型戰爭」正在對大陸經濟和人民幣資產安全構成嚴重威脅。為此，大陸不得不在剛剛應對完新冠肺炎疫情危機，經濟有所恢復之際就著手進行貨幣和財政的適度收緊，以期為防範下一步的危機留有更多對沖與反擊餘地。

(中時新聞網)