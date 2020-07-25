藍鳥隊找到「新家」了，他們本季被加拿大政府趕出多倫多，流浪回美國境內，球團25日宣布例行賽落腳於紐約州水牛城的Sahlen球場(舊名可口可樂球場)，那是他們的3A球場。藍鳥開幕戰作客光芒，30日才會回到主場。

加拿大以新冠肺炎疫情為由拒絕藍鳥在境內比賽，使得今年大聯盟所有球隊都在美國境內。藍鳥球員對此很不高興，因為Sahlen球場只是3A等級，休息室、訓練設施、燈光都不到大聯盟球場水準，空間也未必足以保持社交距離。球團執行長承諾盡力強化硬體設備，擴展更衣室和練球空間。

紐約州累積超過40萬人染病，在那裡打球的好處是不用看人臉色，先前匹茲堡海盜隊願意與藍鳥共用主場，但賓州政府不許。藍鳥雖然還可尋求其他球隊支援，但仍有主場賽程重疊的問題，就算只能用3A球場，至少好過「寄人籬下」。

加國移民部長表示，藍鳥雖然不能在多倫多打例行賽，但是季後賽另當別論，因為每個系列賽都是單一對手，比較沒有防疫疑慮且能帶來更多利益。藍鳥如果打進季後賽就可以回家了。

(中時新聞網)