中衛口罩顏色眾多，擄獲民眾的心，近日再推出「Tsum Tsum」系列的口罩，讓不少民眾爆衝搶起來，而今早上午11點康是美APP也將開賣此口罩，各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。
【美妝藥局】
●康是美
今（25日）早上11點在康是美APP上，將限量開賣中衛「Tsum Tsum」系列的兒童口罩，每盒30片裝，售價589元。
●小三美日
網站上販售台灣優紙、康匠和潔吸的醫用口罩，售價依組盒不同有所不同，請依官網為準。
●大樹藥局
今（25日）大樹藥局APP上有賣善存國家對的盒裝口罩，每盒50入，顏色隨機，售價289元，另也有萊潔、超快適的口罩可以選擇，詳情請依APP為準。
●丁丁藥局
網站上有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，每盒售價299元，另也有箱裝40盒可選擇。另萊潔薰衣紫醫療口罩也已出發配送到各通路，詳細開賣時間請依店家為準。
【網購平台】
●Yahoo奇摩購物中心
今（25日）早上11點開賣匠心、摩戴舒和宏瑋等品牌的醫用口罩，每盒50片裝，售價從250元至549元不等，每人限購一盒，另也艾可兒婦幼立體形口罩，每盒50入，有長頸鹿、恐龍、海洋三種款式，採隨機出貨，售價850元。
●PChome 24h購物
今（25日）開賣宏瑋成人醫用口罩，顏色有藍、綠和灰，採隨機出貨，每盒50入，售價480元；另外在24日至27日販售美德醫用口罩周拋型，每盒20片裝，2入組，售價598元。
●蝦皮購物
每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。
●墊腳石
網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。
(中時新聞網)
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