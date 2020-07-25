新北市新莊區新北大道上1幢爛尾樓，因為建商與地主糾紛，蓋了一半喊停，就此荒廢20年，大樓地下室還因為淹水意外成了池塘，聚集不少魚蝦，後續更衍生出環境衛生以及安全等疑慮，讓當地居民和里長很頭痛，居民甚至將這棟樓稱為「池塘鬼屋」。其實，不只私人建案，政府推動的知名案件中，工程期間發生合約或包商倒閉等糾紛，導致工程延宕停工，像是台北大巨蛋以及台北表演藝術中心（北藝中心）等都差點變成爛尾樓。

根據了解，台北大巨蛋以BOT方式公開招標，原本預計2015年底就能完工啟用，但2014年台北市長柯文哲上任後成立小組，檢視大巨蛋合約內容，認為多項條文頗具爭議，遂勒令大巨蛋全面停工，北市府與遠雄建設幾經周旋，大巨蛋因而停工5年，直到今年7月間，北市府重新核發建照可復工，推估2021年底前竣工。

台北士林北藝中心球形建築體非常顯眼，但施工中一度包商破產，工程停滯差點淪為爛尾樓。（圖／報社資料照）

同樣險些成「爛尾樓」的還有台北士林區北藝中心。北藝中心位於士林夜市舊址，建築本體為地下1層、地上12層，外觀特色是1顆有如嵌入大樓的圓球形劇場，原包商理成營造2014年接下北藝中心興建工程，原訂2016年底完工，不料因施工困難，進度落後，再加上營造商自身財務不健全，在2016年11月初無預警宣告破產。最後歷經重新招標，在2017年發包復工，預計2022年完工。

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(中時新聞網)