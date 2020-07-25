新北市新莊區新北大道有棟建物，20年前興建時因為地主跟建商發生糾紛，導致工程蓋一半喊停，而該建物地下室因為半開放，每逢雨就淹水，積水近2個樓層，誇張的是拿網子隨便一撈，裡頭居然有小蝦和大肚魚，被當地居民稱為「池塘鬼屋」。每到夏天該處就變成登革熱未爆彈，當地雙鳳里里長潘素娥表示，新北市政府每年都會到此會勘，但問題始終沒有解決，期盼政府單位不要再踢皮球。

潘素娥說，她多次向新北市府反映「池塘鬼屋」積水問題，市府找到地主，幾年前地主也確實將地下室積水抽乾，但一下雨再度積水，地主乾脆擺爛不管，還撂話嗆里長「水怎麼抽都抽不完，隨便看你們怎麼檢舉。」

新北市副議長陳文治辦公室表示，池塘鬼屋的問題，年年都和里長以及相關局處至少會勘1次，但「環保局表示只管建物以外的地方，衛生局又說這牽涉施工安全不是主管範圍，工務局也指這是施工中的個案，應該是建商或地主要負責」，「市府各局處都在踢皮球，難怪這個問題存在了20年。」

「池塘鬼屋」外觀殘破，還被放置許多椅子等廢棄物，居民憂心環境和安全問題。（圖／黃威彬攝）

對此，新北市衛生局表示，登革熱防疫分為「生物防治法」、「定時定期投藥」2種，已分別在4、5、6月派員做水質檢測，發現池塘內有大肚魚，也已進行生物防治，因此未裁罰。

環保局說，針對登革熱防治，已對池塘完成投藥；另外由於該建案屬於「施工中」，主管機關工務局已發文給建物起造人與土地所有權人，要求限期改善。工務局對此則說，該建物2008年已廢照，根據地方反映曾發文給起造人、承造人和監造人，要求善盡維護責任。但後續開罰時，由於年代久遠，已找不到負責人可開罰。

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(中時新聞網)