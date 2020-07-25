新北市新莊區新北大道7段某社區正後方，20年前有1棟5層樓住宅施工到一半，因為建商跟地主有糾紛，導致未再繼續建設，公寓成了廢棄建築，因為半開放的地下室每逢下雨就淹水，進而變成一個池塘，池塘中還有魚蝦聚集，被稱為「池塘鬼屋」，當地居民及里長憂心積水養孑孓，恐引起登革熱，新北市府雖年年會勘，卻無法可管，而地主和建商也擺爛不管，讓居民相當困擾。

「你看這麼多小蝦，還有大肚魚」。雙鳳里里長潘素娥穿著雨鞋從「池塘鬼屋」地下室走上來，手上的盆子裡滿是小魚小蝦，還有密密麻麻的黑色蟲子，看了讓人頭皮發麻。

本刊調查，這棟廢棄建物是在1999年興建，但是建商與地主之間有糾紛，蓋了5層樓就突然喊停，一直荒廢至今。尷尬的是，「池塘鬼屋」地下室算半開放，每逢大雨就淹水，原本地下室有2層，但現在已經淹到1樓，意外形成一個「天然池塘」。

廢棄建物的地下室變成池塘，里長和居民都擔心可能爆發本土登革熱。（圖／黃威彬攝）

每到夏季，政府大力宣導預防登革熱，潘素娥痛批「池塘」變成三不管地帶，市府相關局處每年會勘多次都沒用，因為這是私人土地，得要地主自己清理，甚至連里長到池塘投藥、噴灑，都怕因為進入私人地，而不小心吃上官司。

池塘的隔壁大樓住戶陳先生說，「有廢棄屋當鄰居很頭痛，我們社區5樓以下的住戶不敢開窗」，因為，「一開窗映入眼簾就是難看殘破的廢棄建物，更不用提可能有許多蚊蟲入侵」。而廢棄屋裏頭滿是雜物，牆上還有個蜂窩，地上也有死老鼠屍體，除了環境衛生問題，地方民眾更擔心那裡成了治安死角，遊民躲藏吸毒，甚至擔心會有歹徒藏匿於此。

對此，新北市衛生局表示，登革熱防疫分為「生物防治法」、「定時定期投藥」2種，已分別在4、5、6月派員做水質檢測，發現池塘內有大肚魚，也已進行生物防治，因此未裁罰。

廢棄的「池塘鬼屋」衛生以及安全讓人有疑慮，更誇張的是到地下室池塘隨手一撈就有許多大肚魚和小蝦。（圖／黃威彬攝）

環保局說，針對登革熱防治，已對池塘完成投藥；另外由於該建案屬於「施工中」，主管機關工務局已發文給建物起造人與土地所有權人，要求限期改善。工務局對此則說，該建物2008年已廢照，根據地方反映曾發文給起造人、承造人和監造人，要求善盡維護責任。但後續開罰時，由於年代久遠，已找不到負責人可開罰。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)