桃園24日爆登革熱確診第2例個案，衛生局已前往個案活動地進行疫情調查、孳生源清除及化學防治作業，並加強社區民眾及周遭醫療院所衛教，以提高警覺。（姜霏攝）

桃園市昨（24）日出現第2起登革熱確診病例，為桃園區長安里60多歲的女性，與21日首例確診個案是親屬關係。對此，民進黨桃園市議員王浩宇也呼籲民眾清除積水，避免蚊蟲孳生。

衛生局指出，第1例個案曾於6月28日、7月5日及7月11日前往第2例個案的住家，初步研判為群聚事件，將進一步調查釐清感染來源，已針對2例確診個案活動地點執行環境孳生源清除、社區居民衛教及緊急化學防治噴藥作業。

王浩宇在臉書轉PO「我是中壢人」臉書文章，「桃園爆發登革熱群聚 首名媽媽患者也染病」，請大家幫忙清除積水。

網友也互相提醒「出門要穿長褲，防曬袖子套上，盡量不要大清早跟傍晚出門」「天啊！那個盆栽的盤子也要記得清！」但也有人好奇「怎麼這次中南部沒事桃園反而出現？」

因應登革熱疫情，衛生局防疫消毒大隊自23日起至9月初，於各區各里進行戶外環境大消毒，並提醒民眾近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。

(中時新聞網)