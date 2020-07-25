高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，不滿民眾點名要罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中等人，至今罷免活動仍如火如荼地展開中。對此，黃捷昨(24日)在臉書直播跟支持者互動時，就透露有一名支持者阿伯特別到服務處幫她加油，因為很擔心她被罷免，甚至講到落淚，對此，她也說，自己真的沒有很擔心被罷免。

黃捷在臉書直播中透露，最近有一名支持者阿伯特別到服務處幫她加油，講一講就快哭了，主要是因為擔心她被罷免，聽到阿伯的感受後，自己覺得蠻感動；她進一步指出，因為自己沒很擔心被罷免，身邊的人都比自己還擔心，真的很感謝大家，且阿伯後來講一講就落淚，也跟對方說「免緊張、免煩惱」。

然而，「罷捷」連署目前已經有2.8萬人參與連署，罷免團體預計將在28日送出第一階段的連署書，近日挺韓網紅高鈞鈞更是以「韓市長發穿雲箭嗎」為標題開直播，親赴鳳山，支持罷捷連署。

另外，為了避免因提議人名冊遭受簡體字、字跡潦草等因素刁難，罷捷團隊指出，決定將第一階段提議人員名冊全數用電腦打字列印，並且通知相關連署民眾回到罷捷總部來簽名、蓋章，希望支持者們配合完成這部分的工作。

(中時新聞網)