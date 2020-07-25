王姓男子覬覦林姓鹹水雞老闆住處的毒品、現金，由林的裴姓員工以買毒為由約出林男後闖入搜刮，適巧林男返家爆發衝突遭刀刺死。士院日前依強盜致人於死罪判王男14年徒刑。

此外，王男被查出施用第二級毒品，判刑8月，與強盜致人於死罪合併應執行14年6月。同案另5名被告則分別被依強盜致人於死罪、加重強盜等罪判刑7年2月至13年不等，全案可上訴。

士林地方法院判決書指出，王姓男子與裴姓男子為朋友，得知裴男受僱林男幫忙賣鹹水雞，但不滿林男提供的居住環境惡劣，且林男住處藏放毒品與現金，共謀計誘林男離開住處後闖入洗劫。

民國108年9月10日凌晨，王男安排裴男假扮毒品買家，並找來自己的蔡姓女友，以及高姓、盧姓、林姓友人共同犯案；裴男成功將被害人騙出台北市福德街住處，王男、盧男、林男隨即闖入搜刮，得手愷他命等毒品與現金等財物。

由於林男到指定地點後不見買家而返家，與王男等3人爆發衝突，混亂中遭刀刺殺，逃出家門；在外接應的蔡女、高男擔心事態擴大，駕車載林男送醫後，重回現場將王男等人接走。林男送醫急救後，因濫用藥物及外傷出血而亡。

一審士院認為，王男等人均有謀生能力，竟為一己私利，貪圖金錢鋌而走險，價值觀念顯有偏差，嚴重影響社會秩序，危害社會治安甚鉅。

一審認為王男為本案謀議指揮的角色，依強盜致人於死罪、施用毒品罪判處應執行14年6月有期徒刑；下手強盜的盧男判刑11年，持刀攻擊的林男判刑13年，蔡女判刑8年，裴男判刑8年10月，高男判刑7年2月。

(中時新聞網)