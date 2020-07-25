洪孟楷臉書。（摘自洪孟楷臉書）

2022眾所注目的台北市長選戰即將開打。對此，國民黨新北市議員洪孟楷首先表態，支持同黨立委蔣萬安參選台北市長，一同和新北市長侯友宜強強聯手，為雙北市長謀福利。

前年九合一大選國民黨大勝，但是在短短一年多後的總統大選卻又再將國民黨打回原形。國民黨是否能夠在短期內，重新佈局恐將影響2022年的九合一大選。對於即將到來的縣市長戰局，洪孟楷率先在臉書高聲表態：「我認為蔣萬安絕對有辦法勝任台北市長！」

而洪孟楷更支持，施政滿意度頗高的侯友宜繼續連任外，更首度表態，支持蔣萬安參選台北市長，認為蔣萬安不只已經做好萬全準備，也具備年輕、認真、善於溝通等特質，建議黨中央可以「超前部署」，讓新北市長侯友宜與蔣萬安強強聯手，為雙北民眾謀福利。

在2022的立委選戰中，蔣萬安以51.438％、11萬2784票，贏過民進黨立委候選人吳怡農45.3973％、9萬9539票，順利連任成功，蔣面對吳來勢洶洶，且民進黨傾全黨之力的猛烈攻勢，仍守住該選區，也象徵國民黨這位未來之星，邁向競選台北市長之路，更跨進一大步。

(中時新聞網)