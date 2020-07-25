中華職棒今年4月的「全球首場職棒比賽」曾碰到下雨延賽，大聯盟7月24日開幕首日不巧也碰到下雨，洋基提前於6局上「擊敗」衛冕軍國民。大聯盟本季採用特別規定，若在未分勝負之前就下雨，也會保留比賽內容，下次就繼續接著打，不再「沒收」整場比賽。

例如比賽只打到第4局就下雨取消，下次就會從第4局開始打，比數也會保留。依照以往的規定，取消後的比賽要整場重打，今年因為沒有觀眾，沒必要浪費時間，所以球隊碰到下雨也不會做白工了。

1.客隊(先攻者)未打滿5局，下次補賽從原處接著打。

2.雙方打滿5局，下雨時裁定領先者獲勝。這是洋基與國民的情況。

3.客隊打滿5局，主隊(後攻者)比數領先，下雨時裁定主隊獲勝。

4.雙方打滿5局但是下雨時平手，日後補賽從原處接著打。

明年新球季將會回復正常規定，也就是未滿5局被下雨中止的比賽要整場重打，數據全部不算。

(中時新聞網)