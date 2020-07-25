先前曾在造勢場合與國民黨台南市議員謝龍介同框的男童「睿睿」，現在已經長大了，前高雄市新聞局長王淺秋PO出睿睿近照，吸引上萬網友按讚，而睿睿的媽媽也留言感嘆「團隊不在了 各位還在嗎！？」

王淺秋在臉書PO出睿睿的對比照，表示遇見可愛的睿睿，聽說大家都叫睿睿是龍介仙的「小秘雕」，現在他也長大很多了。

曾與國民黨台南市議員謝龍介同框的男童「睿睿」長大了，王淺秋PO出近照。（圖／摘自王淺秋臉書）

睿睿的媽媽留言指出，與兒子補捉到野生王淺秋局長，上前和她加油，她非常親切和自己與兒子說話，身為一位媽媽，非常擔憂國家的未來，擔心日後是否還會出現熱血，有理想為人民服務的團隊、領導國家的人物。

睿睿媽媽說，淺秋局長短短時間經歷了大風大浪、各種壓力困境，凡人會因為這些懷憂喪志，但王淺秋絕對是個乘風破浪的姐姐，認真的女人永遠發光發熱，也能感受她的「無奈與無力感」，感嘆「團隊不在了 各位還在嗎！？」真切希望大家用力幫淺秋局長加油打氣，按讚留言多分享她的廣播節目給她信心，「讓她知道 我們都在」！

王淺秋也在文章中提到，一直到現在行走街頭，常常遇見來打招呼、打氣的朋友，真的是感動再感動，歷經乘風破浪的日子，回歸生活，看見人生不同的美麗風景，感謝替她打氣的朋友們。

睿睿媽媽感性留言。（圖／摘自王淺秋臉書）

(中時新聞網)