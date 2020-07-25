全台今高溫炎熱，午後慎防雷陣雨。氣象專家吳德榮表示，今天到下周二(7/25~28)大氣不穩定，午後對流旺盛，局部地區有大雷雨，且伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」寫道，周末(7/25、26) 鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，水氣增多，中層太平洋高壓減弱，清晨上午西半部有局部降雨，午後對流旺盛，局部地區有大雷雨、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨。氣溫方面，各地區最高溫略降1、2度、約在36、37度，地理環境較特殊的花東、臺北盆地等，仍有升至38度的機率。

吳德榮說，下周一、二風向轉為偏南風，水氣多、大氣仍不穩定，清晨上午南部、東南部有局部降雨，午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生可能，注意雷擊、強風及瞬間強降雨。周三至周五(7/29~31)風向轉為東南風，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部雷陣雨，高溫微升、天氣炎熱。

氣象局表示，本期各地大多為多雲到晴，並且高溫炎熱33至36度。今天到下周一(7/25~27) 清晨至上午中南部有局部雨，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。下周二至下周五（7/28~31）午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區留意局部較大雨勢發生。

(中時新聞網)