大陸駐休士頓總領事館遭美國強制關閉，該總領事館25日發表署名總領事蔡偉的〈致美南地區各界朋友的一封公開信〉，強調大陸與美南地區雙邊交流不會停歇，對僑胞服務不會停止。

公開信指出，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領館。美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反《中美領事條約》有關規定，蓄意破壞中美關係。中方對此予以強烈譴責並堅決反對。

公開信強調，大陸駐休士頓總領館是中美建交後中方在美國開設的第一個總領館。40多年來，總領館堅持致力於促進中美各界相互了解和各領域交流合作，一代又一代的外交領事人員積極投身於增進中美友好的崇高事業。2018年大陸與領區的貿易總額達1251億美元，大陸企業在領區投資總額目前超200億美元，美南地區對華合作是中美關係不可或缺的重要組成部分。無論是八百年一遇的「哈威」颶風災害，還是前所未有、至今仍在美南地區肆虐的新冠肺炎疫情，總領館都堅定地與休士頓市、德克薩斯州乃至美南地區的人民站在一起，攜手合作，共同應對挑戰。領事館的工作贏得了美南社會各界的充分肯定和廣泛讚譽。

總領事蔡偉表示，他於2019年8月初抵達休士頓履新，已遍訪領區全部8州。美南地區人民熱情友好、勤勞質樸、不畏艱險、開拓進取，這些精神特質和大陸人民是息息相通的。他記得，在路易斯安那州巴吞魯日飛虎隊紀念館，他與飛虎隊的後代們歡聚一堂，深切感受到中美人民在共同抵抗侵略時結下的深厚情誼；他記得，今年春節期間，應邀出席喬治亞州慶祝大陸農曆新年暨「中國日」宣布儀式並在州參院發表演講，向領區廣大華人、華僑、中資機構人員致以新春的問候；他記得，在休士頓赫曼公園，一個小男孩主動跟他用中文攀談，告訴他喜歡中國，希望有一天去大陸旅遊。這些點點滴滴的記憶讓他心裡非常溫暖，將永生銘記。今後，不論身在何方，他都會繼續支援大陸與美南地區人民的友好交流與合作。

蔡偉說，中美都是偉大的國家。中美建交41年的歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷。中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。大陸政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。大陸駐美國使館會就大陸與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。

(中時 )