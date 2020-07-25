昨天，國內發生一起逼哭萬人的感人故事 ！一名罹患乳癌未期臥病在床的25歲洪姓女子，換上一襲藍色禮服，讓親友拍攝最後生活點滴，但她5歲時父母離婚後，再也沒看過母親，在走完人生最後一程之前的最後心願，就是再見媽媽一面。網友看到影片與照片莫不鼻酸感動，幫轉貼到臉書各大社團助洪女尋母，如今傳出好消息，據悉，洪女的媽媽已經與洪爸爸聯絡了，今天就會到醫院探視女兒。

洪女穿上禮服拍攝生活點滴，許下人生最後的心願是再見母親一面，如今媽媽已出面會到醫院探視。（影片取自臉書社團桃園人桃園事」

洪女的親友昨（24日）PO出影片分享，只見穿著藍色洋裝的洪女精神微弱地躺在病床上，她的家人、親友則在一旁陪伴，並用影片錄下她最後的時光。據了解，洪女罹癌後，渴望家庭的溫暖，原想替男友生下一子，懷胎6月卻不幸胎死腹中，現在正在林口長庚醫院等待走上人生最後一程！」。

不過，洪女心中仍有心願未了，她5歲時父母離異，再也沒有見過母親，臨終之前的最大心願，就是希望能再見母親一面。

親友指出，洪女母親的名字叫田秀珍，約50歲左右，桃園人，希望大家幫忙。網友看到貼文鼻酸不已，除了轉發貼文，也紛留言「媽媽快出來，女兒快沒時間」、「希望妳能見到妳的母親最後一面」、「到戶政事務所查詢」、「媽媽請你快出來吧」。

經網路快速傳播與媒體報導，果然傳出好消息，據了解，洪女的母親昨晚已與洪爸爸聯絡上了，今天就會到長庚醫院探望20年未見面的母親，讓女兒完成人生的最後一個心願。

(中時新聞網)