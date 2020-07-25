女星李宇柔亮麗外型加上精湛演技，一直是類戲劇「戲說台灣」固定班底，不過日前上節目透露患有子宮頸閉鎖不全，導致習慣性流產高達10次，之前懷孕成功為保住胎兒，竟忍痛活縫子宮口，不過小孩生出來第四天便夭折，讓她至今仍難以接受。

生命小鬥士/如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒

李宇柔日前上節目《單身行不行》，多次流產的她好不容易懷上第一胎，未料懷孕6個月時胎兒從子宮滑出半身，當時醫生挑明必須縫子宮口，但礙於小孩長大成形，手術不能打麻醉，只能忍痛活縫子宮，過程讓她痛到指甲全斷，懷孕後期李宇柔由於僅剩1層薄羊水，不僅臥床2個月不能動，每天還需打安胎針，為此更是痛到眼睛凸出來，豈知孩子生下來全身都是紫色，只能在重症加護病房插管急救。

李宇柔上節目談懷孕過程。（影片／Youtube）

不過生產第4天醫生便告知噩耗，表示這個孩子未來會瞎眼腦麻、極度重殘，老公更當場跟她下跪表示有權利決定孩子要怎麼過人生，希望能放他走，李宇柔在天人交戰後，決定關掉輔助機器向兒子告別，並且感性喊話：「一定要回來找我。」

(中時新聞網)