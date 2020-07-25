台北市前里長朱雪璋設局邀約外號「深海閻王」的王毓霖比武，卻暗中找黑衣人埋伏襲擊，先痛毆對方一頓，再砍斷腳筋，最後被依重傷害罪判刑6年定讞；但他之後卻沒有在規定時間報到，因此被通緝。然而，近日疑似他的臉書帳號竟大膽發文打卡，提及自己正在三峽掃墓，曝光行蹤。

帳號「Master Johnny」23日發文寫道，「今日終於可以來與我重要的家人相見。感謝父親與兩位母親大人的養育之恩，並感謝我這一路走來曾經對我伸出援手、幫助過我的人。」甚至大膽打卡，人就在三峽龍泉墓園。

由於帳號「Master Johnny」標註朱秝瑋、吳佩樺，2位是朱雪璋妻小，因此判斷該帳號應為朱雪璋，不過是否為本人發文，還需進一步釐清。

北檢日前對朱雪璋發布通緝，期限至2060年5月20日。根據《TVBS新聞網》報導，警方表示，經盤查確認身分後，即可逕行拘捕到案。

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(中時新聞網)