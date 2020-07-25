先前因為緊急家庭醫療事件離開奧蘭多隔離區域的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，鵜鶘官方證實，他已在25日重新回到奧蘭多，由於他在離開期間每天接受新冠檢測都呈陰性，所以只須接受兩天隔離，就可重新投入訓練，鵜鶘這下安心了！

「在我和我的家人處理個人家庭事務期間，我們很感謝大家展現出的愛與尊重，」到現在仍未解釋到底出了什麼家庭醫療事件的錫安威廉森發表聲明表示，「我對可以歸隊感到興奮，期待可以在隔離結束之後，跟隊友們一起重返賽場奮戰。」

身為聯盟年輕世代的當紅炸子雞，錫安威廉森能否參加本季復賽？除了攸關鵜鶘能否爆冷搶到季後賽門票，更牽動著本季復賽被球迷關注程度高低，如今隨著他及時趕回奧蘭多，應該可以趕上31日復賽開打，能否在熱身賽上場還很難講。

相對於鵜鶘傳出錫安威廉森歸隊的好消息，溜馬則在今天迎來噩耗，主力前鋒沙波尼斯因為左腳足底肌膜炎嚴重，目前已經選擇離開奧蘭多尋求治療，本季提前報銷機會很高，他本季場均18.5分、12.4籃板，是溜馬相當重要的內線主力。

(中時 )