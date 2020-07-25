國民黨高雄市長候選人李眉蓁被踢爆碩士論文抄襲後，風波越滾越大，她也落淚宣布放棄中山大學碩士學位，然而雖她表示願放棄學歷，但未有相關規定，因此新出爐的選舉公報仍依她當初所填資料為中山大學碩士。而事件爆發後，前市議員朱挺玗則是在臉書表示，重新整理再出發，將會突破更多困境，也呼籲其實趁這個時候，「來個全台灣在職專班的論文大掃除也不錯啊」。

朱挺玗說，「不管過程如何，我們都要有承擔的勇氣，道歉的誠意，和面對的毅力！這是我在很多國民黨內很少看到的，更別說是那高高在上的高層們！重新整理再出發，將會突破更多困境！」

另外，朱挺玗認為，其實趁這個時候，來個全台灣在職專班的論文大掃除也不錯啊！至少讓大家可以認真的探討台灣教育制度的陋習。

然而，李眉蓁競選總部成立大會在今(25日)下午5點至8點30分舉辦，而國民黨男神立委蔣萬安也將南下合體助選，至於，國民黨還會有哪些大咖現身，更成為外界關注焦點。

至於，論文抄襲風波，中山大學召開第一次審定委員會後表示，經出席委員比對，認為論文內容「與他人著作高度相似」，為求完善，仍將送校外專業領域公正學者審定，預計3週內完成。

(中時新聞網)