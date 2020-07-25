小S分享女兒發文。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

42歲主持人小S15年前和老公許雅鈞結婚，陸續生下3個女兒，昨(24日)她在社群網站分享13歲二女兒許韶恩寫的情詩，宣布「18歲以前禁止談戀愛」，但可以有喜歡的對象，還打趣說若來陰的會被她發現，笑翻粉絲。

小S育有14歲大女兒許曦文、13歲二女兒許韶恩、8歲小女兒許曦恩3個女兒，先前3個女兒合體拍雜誌照片，三人三色的魅力讓人驚艷，讓網友大讚小S是「高級臉生產機」，年紀最大的許曦文先前也曾單獨受邀拍時尚雜誌，小S親自現身打理女兒造型，從頭髮到服裝都仔細檢查，可見愛女心切。

昨小S曬出二女兒許韶恩的IG截圖，她曖昧寫下：「傷痕纍纍的我......不再愛你了～天使走了，我只是位天使......跟你沒有緣～」，小S則說：「18歲以前禁止談戀愛，但可以有喜歡的人，來陰的也會被我發現，因為你媽是箇中好手！」網友笑回：「小S媽管真嚴，哈！我還以為您很開明呢」、「十分鐘的戀愛，雖然有一點短暫」、「人家只是有感而發！媽媽別想太多」、「有其媽必有其女」。

(中時新聞網)