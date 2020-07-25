大陸官媒新華社25日報導，美方突然要求中方限時關閉駐休士頓總領館，是美方單方面對中方發起的政治挑釁，是對陸採取的一系列干預和打壓措施前所未有的升級行動。新華社歷數2016以來，美方「濫用國家力量，以莫須有的罪名無理打壓」特定大陸企業，不斷升級對大陸媒體的歧視和政治打壓，在南海問題、涉疆、涉藏、涉港和涉台問題上，罔顧事實，粗暴干涉大陸內政。

打壓中興、華為等大陸企業

2016年3月7日，美國商務部在其網站上發布消息，將中興通訊等中國企業列入「實體清單」，對中興公司採取限制出口措施。

2018年12月1日，華為公司首席財務官孟晚舟在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府拘押。

2019年5月15日和8月19日，美國商務部先後將華為及其114家附屬公司列入「實體清單」。

2019年11月22日，美國聯邦傳播委員會決定，初步將華為和中興公司列為構成國家安全威脅的企業，將禁止美電信運營商使用「通用服務基金」採購華為和中興的服務和設備。

2020年5月15日，美國商務部產業安全局發布公告，要求採用美國技術和設備生產出的晶片，必須經美方批准才能出售給華為。

2020年7月14日，在美國政府霸凌政策的施壓下，英國政府宣布將從明年起禁止英國移動運營商購買新的華為產品，2027年前在英國網路中撤除所有華為產品。

限制大陸記者在美正當新聞活動

2018年12月，美司法部將中國國際電視台北美分台登記為「外國代理人」，並以此為理由，拒絕部分中國記者申請美國會記者證件，要求部分中國記者定期向白宮提交雇傭證明。

2020年2月18日，美方將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，並於3月2日宣布削減作為「外國使團」列管的這5家中國媒體駐美機構40％的中國籍員工，變相驅逐60名中國駐美記者。6月22日，美方又將4家中國媒體增列為「外國使團」。

2020年5月11日，美國國土安全部宣布大幅縮短持I類簽證的中國駐美記者簽證停留期，規定有關記者在美停留期最長不超過90天，到期後需申請延期。如延期未獲批准，須立即離境。

限制大陸留學生入境

2020年5月27日，美國兩名共和黨聯邦參議員推出一份法案草案，要求禁止中國學生學者赴美攻讀科學技術、工程和數學等專業的碩士、博士學位。

2020年5月29日，美國總統川普簽署行政文件，要求限制部分中國赴美留學生或訪問學者的簽證。

干預香港事務

2019年9月25日，美國國會參眾兩院外委會審議通過《香港人權與民主法案》，眾議長裴洛西還邀請「反中亂港」分子參加以該法案為主題的記者會。

2019年10月15日和11月19日，美國國會兩院先後通過《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年「認證香港的自治狀態」，以決定是否維持給予香港的「特殊待遇」，並威脅制裁特區政府官員等。

2019年11月27日，美國將《香港人權與民主法》簽署成法，企圖以國內法方式將插手干預香港事務制度化、常態化，並為利用香港問題牽制和遏制中國發展提供新籌碼。

2020年7月15日，美國總統川普將《香港自治法》簽署成法，並發布行政命令「終止對香港特殊經濟待遇」，威脅對中方實體和個人實施制裁。

藉南海問題挑撥大陸與地區國家關係

美國打著「維護南海穩定」「航行自由」的幌子，派軍用艦機對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習。美國自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿著公約說事，忙著為其他國家「維權」。

2020年6月2日，美國務卿蓬佩奧稱美國已致函聯合國祕書長，抗議中國在南海的非法主權聲索。

2020年7月13日，蓬佩奧發表聲明稱，中國在南海許多主張沒有國際法依據，美方敦促相關國家反對中國的海洋權利主張，南海仲裁案裁決對中國和菲律賓均有法律約束力，並聲稱中國於2009年才正式宣布南海斷續線。

干預西藏、新疆事務

2018年12月19日，美國國會《2018年對等進入西藏法》經美國總統簽署成法。該法案詆毀西藏對外開放政策，以所謂「對等原則」對有關中方官員採取歧視性簽證政策。

2020年1月28日，美國會眾議院審議通過《2019年西藏政策及支持法案》。

2020年6月17日，美方將《2020年維吾爾人權政策法》簽署成法，對新疆反恐、去極端化措施和人權狀況肆意汙蔑、無端指責。

2020年7月9日，美國國務院和財政部分別宣布對4名新疆官員及新疆公安廳實施制裁，宣布禁止新疆官員及其直系親屬入境美國，凍結在美資產和實體，禁止美國人同被制裁物件及其擁有的實體進行商品或服務交易。

對台軍售

2019年7月9日，美國國務院批准一項價值約22.2億美元的對台軍售案，包括M1A2坦克、「毒刺」防空導彈等武器裝備。

2019年8月21日，美國國防部正式通知國會，美方擬向台灣出售總價約80億美元的66架F-16V先進戰機及相關設備和支援。

2020年3月26日，美方將《台北法》簽署成法，揚言要支持台灣鞏固「邦交」，提升「國際參與」。

2020年5月20日，美國國務院宣布批准向台灣出售價值達1.8億美元的魚雷等武器。

2020年7月9日，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國務院已批准向台灣提供「愛國者-3」導彈重新認證，總價值6.2億美元，主要承包商是洛克希德·馬丁公司。

(中時 )