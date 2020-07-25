中方外交人員撤離駐休士頓總領事館

美中衝突近日變本加厲，華府指控北京從事經濟間諜活動，竊取智慧財產權，突然限期中方關閉駐休士頓總領館。而北京隨後也對等報復，指部份美外交人員干涉內政，從事不符身分的活動，限期美方關閉駐成都總領館。

據《衛報》（The Guardian）24日報導，聯邦調查局（FBI）已展開行動，逮捕美國大學內疑似和解放軍有關的中國大陸研究人員。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四說，「自由世界必須戰勝這新專制政權」。他特別挑在加州尼克森總統圖書館發表演說指出，美國前總統尼克森希望為中國大陸帶來的改變並沒有出現，只見北京反咬曾餵養它的國際援手。

有些分析認為，美國總統川普力圖掀起反中情緒，在於挽救11月的大選選情。也有些人認為，蓬佩奧犧牲國務卿的職責猛反中，是為了個人參加2024年總統大選鋪路。

蓬佩奧義正詞嚴地說，反抗中共控制是「我們這時代的時命」，而這起碼應該要引發亞洲和太平洋大部分國家的共鳴。不過，他接著說，美國身處領導這運動的絕佳地位時，可能就得不到許多華府困惑盟友的贊同了。在這些盟友眼中，川普政府打著「美國優先」的極端愛國主義名號，追求自身利益，先後在許多領域留下北京得以趁機坐大的真空。

美國駐成都總領事館

例如，川普上任後的第一個外交政策之一，就是退出「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP）的談判。而這協定的宗旨，就是夥伴進行經濟結盟，以阻止北京發號施令，掌控21世紀的貿易條件。

(中時新聞網)