氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，中層「太平洋高壓」因「高空槽線」通過略減弱；各地區最高溫略降1、2度、約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度的機率，要持續注意防曬、防中暑。

吳德榮說，西南風帶來水氣增多，「大氣不穩定」，清晨上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有「大雷雨」、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」，戶外活動、應注意安全。

吳德榮也指出，最新模式模擬顯示，27、28日中層「太平洋高壓」略增強；低層轉為偏南風，水氣多、大氣仍「不穩定」；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有「大雷雨」發生的機率，應注意「雷擊、強風及瞬間強降雨」；29日至31日大氣低層轉為東南風，東半部有局部陣雨；西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。

(中時 )