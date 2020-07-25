美國境內新冠肺炎肆虐，據霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數字，全美已有410萬人確診，比第二名巴西加上第三名印度的確診人數還要多，而且已經有145萬人引此喪命。醫界為此紛紛投入研發新冠病毒疫苗，但專家卻直言今年不會有疫苗被廣泛使用，甚至明年年初也不可能，要等明年好幾個月以後，才會被廣泛使用。

（圖／霍普金斯大學網站）

據《CNN》報導，美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的所長佛奇（Anthony Fauci），稍早在一場直播活動中透露對新肺疫苗開發時程的意見，他說：「我想要到2021年的好幾個月以後，美國民眾才能廣泛使用相關的疫苗。」

報導指出，美國政府希望今年年底之前，至少要有一個能證明有效對抗新冠病毒、可以當做候選的實驗性疫苗問世、讓民眾使用。但是，就算疫苗被研發出來，還得經過嚴謹的批准過程，之後的製造、廣泛分發，至少也得花上數月的時間。佛奇對此強調，自己提到的關鍵字眼是「廣泛使用」。

佛奇表示，從下周開始就會有為期3周的臨床試驗，「我認為，我們即將可能找出是否有安全、有效的疫苗。另外，也有一些是在其他國家進行的臨床試驗，所以我們應該在今年12月底就會知道，而明年年初就可以開始進行了。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)