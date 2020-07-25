一名離家出走的女子小艾（化名），去年6月在網路「包養網」認識一名林姓男網友，雙方約在摩鐵見面，小艾因為離家期間一直待在網咖吃泡麵，希望林男可以買其他東西給她吃，拒絕與林男發生性關係，不料林男竟不顧小艾激烈反抗，強逼口愛，小艾完事後趁機跑出門外向櫃台人員求救。新北地院審理後，依強制性交罪判林男3年6月。

據《自由時報》報導，小艾控訴，雖然她約林男到摩鐵見面，但只希望對方可以買其他東西給她吃， 不想一直吃泡麵，拒絕發生性關係後，林男就持充電器電線勒住她頸脖，還怒吼要她脫掉衣服，小艾擔心自身安全，最好順從幫他口愛，結束後假裝上廁所，再趁機跑出門外向櫃檯人員求救。

林男在法院審理時辯稱，有拿3萬元「包養」小艾，認為2人性交易、口愛，是在包養的協議範圍內，且當天是小艾自願幫他口愛。但法官調查後認為，林男挨告後曾傳訊息給小艾「別鬧了，各自回各自的生活好嗎？」、「欠我的錢我也不要了，各自回家吧好嗎？」，櫃檯人員也證稱小艾求助時不斷哭泣，因此依強制性交罪判林男3年6月。傷害罪部分因雙方和解，判決不受理。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)